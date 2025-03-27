Elazığ’da Otomobil Karşı Şeride Geçti

KAZA ANI VE SÜRÜCÜNÜN KURTARILMASI

Elazığ’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 35’inci kilometresinde gerçekleşti. Olay anında 44 ADG 739 plakalı aracın sürücüsü S.D., kontrolü kaybederek diğer şeride geçti. Bu kaza sonucunda sürücü yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Diğer sürücülerin kazayı görmesi üzerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı ve olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındı. Kazanın etkisiyle, karşı şeritten başka bir aracın gelmemesi, büyük bir tehlikenin önüne geçti.