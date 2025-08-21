Elazığ’da Otomobil Motosiklet Çarpıştı, Yaralılar

KAZA ANI VE YARALILAR

Elazığ’da otomobil ile motosiklet arasındaki çarpışma sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Ataşehir Mahallesi İmam-ı Azam kavşağında gerçekleşti. 23 AAF 568 plakalı otomobil, motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 4 kişiden 2’si çocuk, yaralı duruma düştü.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Olaydan sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki hastanelere götürüldü ve tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerine gelerek inceleme gerçekleştirdi.