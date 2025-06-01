Elazığ’da Otomobil Şarampole Devrildi

KAZA SONUCUNDA YARALANMA DURUMU

Elazığ’da, bir otomobilin şarampole devrilmesiyle yaşanan kazada, iki kişi yaralandı. Kaza, Çatalçeşme Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sürücüsü kontrolü kaybeden 58 TF 126 plakalı otomobil, şarampole düştü. Bu kazada iki kişi yaralandı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kaza sonrası, durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki hastanelere götürüldü ve tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın sebebini belirlemek için olay yerinde detaylı inceleme yaptı.