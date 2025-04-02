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Elazığ’da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

ELAZIĞ’DA TRAFİK KAZASI

Elazığ’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole devrildi. Bu kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olay, Kovancılar ilçesi Karagedik mevkiinde gerçekleşti.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 23 LT 291 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler ihbarda bulunarak olay yerine jandarma, Kovancılar itfaiyesi ve ambulans gönderdi.

YARALILARIN KURTARILMASI VE HASTANEYE KALDIRILMASI

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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