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Elazığ’da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı

OTOMOBİL ŞARAMPOLA DEVRİLDİ

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Olayda araçta bulunan 5 kişi yaralanıyor. Kaza, Kovancılar ilçesi Karagedik mevkiinde gerçekleşti.

KAZA ANINDA GEREKEN YARDIM

Otomobil, 23 LT 291 plakalı Fiat marka araç olarak kaydedildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte araç şarampole devriliyor. Kaza esnasında yaralanan 5 kişiye, diğer sürücülerin ihbarı üzerine jandarma, Kovancılar itfaiyesi ve ambulanslar yönlendiriliyor. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim ediliyor.

YARALILARA İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILMA

Olay yerinde yaralılara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye sevk ediliyorlar. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildiriliyor.

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