Elazığ’da Otomobil Takla Attı, 6 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Elazığ’da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun Karagedik mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili şarampole girdi.

YARALILARA YARDIM GİTTİ

Kazanın ardından durumun 112 Acil Servis’e bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma ekibi, kazanın meydana geldiği alanda detaylı inceleme yaparak gerekli raporları hazırladı.

Karlıova’da Araç Peri Çayı’na Düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, annesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Tekrar Başlatıyor

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra sınır ticaretini yeniden başlatma kararı aldı. Dışişleri Bakanları, iş birliği ve ilişkileri geliştirmek üzere kritik toplantılar yaptı.

