Elazığ’da Otomobil Takla Attı, 6 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER
Elazığ’da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun Karagedik mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili şarampole girdi.
YARALILARA YARDIM GİTTİ
Kazanın ardından durumun 112 Acil Servis’e bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma ekibi, kazanın meydana geldiği alanda detaylı inceleme yaparak gerekli raporları hazırladı.