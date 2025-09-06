Elazığ’da Panelvan, Ticari Taksi Çarpıştı

Haberler

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Elazığ’da bir panelvan ile ticari taksi, kavşakta çarpıştı. Çarpışma anı, yoldan geçen bir aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde gerçekleşen bu trafik kazası, dikkat çekici bir görüntü sundu.

PANELVAN VE TAKSİ ARASINDAKİ ÇARPIŞMA

Elde edilen bilgilere göre, cadde üzerindeki kavşaktan geçiş yapan bir panelvan, Hazar Dağlı Kavşağı istikametine seyir halindeki ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın ayrıntıları, yoldan geçen bir aracın güvenlik kamerası kaydında net bir şekilde görüldü.

OLAYDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Kazadan şans eseri ölen veya yaralanan kimse olmazken, çarpışma sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay, bölgedeki trafik güvenliği konusunda dikkatleri tekrar çekti.

Kemaliye Sırakonak’ta Ayı Kovalama Olayı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Sırakonak köyünde, gece saatlerinde dolaşan bir ayı köylülerce el feneriyle kovalanarak köye girmesi önlendi. Güvenlik kamerası bu anları kaydetti.
Kübra Aydın’a Başarı Belgesi Verildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İstanbul Üniversitesi'ni kazanan öğrenci için burs talep eden öğretmen Kübra Aydın'a başarı belgesi takdim etti ve sağlık sorunlarıyla ilgili destek sözü verdi.

