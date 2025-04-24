Elazığ’da Pikapta Uyuşturucu Bulundu

UYUŞTURUCU TRANSFERİ İÇİN KULLANILAN PİKAPTA 5 KİLOGRAM METAMFETAMİN YAKALANDI

Elazığ’da, bagaj kapağından 5 kilogram uyuşturucu madde çıkarılan bir pikabın sürücüsü tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretini önlemek amacıyla bir çalışma başlattı.

PİKAPTA YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCULAR GİZLENMİŞ

Kentte giriş yapan şüpheli bir pikabı takibe alan ekipler, araç durdurulduktan sonra narkotik köpeği ile detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, pikabın bagaj kapağına gizlenmiş 11 paket halinde toplamda 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından “uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan” tutuklandı. Bu olay, kentteki uyuşturucu mücadelesine önemli bir katkı sağladı.