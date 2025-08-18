Elazığ’da PKK’nın düzenlediği saldırı

9 YIL GEÇTİ, ACILAR HÂLEN TAZE

Elazığ’da 18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu, 251 kişinin yaralandığı bomba yüklü araç saldırısının üzerinden tam 9 yıl geçti. Bu saldırıda sağ gözünü kaybeden polis gazisi Murat Demir, o günleri şimdi anlatıyor. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bu büyük çaplı saldırı, Doğu Anadolu’nun kalelerine yönelik bir tehdit olarak kayıtlara geçti. Saldırıda kaybedilen polis memurları Yusuf Kenan Mutlu, Elvan Özbay ve Serhat Öztürk, ülke için büyük bir kayıp oldu.

YARALAR UNUTULMUYOR

Murat Demir, saldırının yaşandığı ve şu an Millet Bahçesi olarak bilinen alanı ziyaret ettikten sonra hissettiklerini dile getirdi. 9 yıl geçmesine rağmen bu olayın acısının hâlâ taze olduğunu kaydeden Demir, “Hain terör örgütü tarafından bir saldırı düzenlendi. Bu saldırıda 3 şehit verdik. Sayıyla ifade edilemeyecek kadar büyük bir acı bu. 164 polis memurumuz ve 61 sivil vatandaşımız yaralandı. Toplamda 35’e yakın gazimiz oldu. Rabbim bir daha böyle bir durum yaşatmasın.” dedi.

HATIRALARLA DOLU BİR MEKAN

Millet Bahçesi’nin önceden emniyet müdürlüğü binası olduğunu belirten Demir, buranın vatandaşlar için güzel bir alan haline geldiğini ancak kendileri için acı hatıralarla dolu olduğunu söyledi. “Halen görevimizin başındayız. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize ise sağlıklı bir ömür diliyoruz.” diyen Demir, o anların duygusal ağırlığını yaşadıklarını ifade etti.

DAHA FAZLA ACILAR YAŞANMASIN

Demir, bombalı saldırının yaşandığı o anda birçok duygunun iç içe geçtiğini belirtti. “Benimle birlikte birkaç arkadaşım da gözünü kaybetti. Hain terör saldırısında sağ gözümü kaybettim. Dışarıda kıyamet kopuyor ve biz bu kıyametin tam ortasındaydık. Bizim için bu vatana bir parça vermek şereftir.” şeklinde konuştu. Gazisi olduğu şehitleri yakından tanıdığını hatırlatan Demir, bu savaşı ve yaşananları anlatmanın cümlelerle mümkün olamayacağını ifade etti. Acılarının hâlâ ilk günkü gibi taze olduğunu vurguladı.