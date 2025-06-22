Elazığ’da Proje, Öğrencilerle Başladı

PROJENİN ÜÇÜNCÜ FAALİYETİ HAYATA GEÇTİ

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi’nin iş birliği ile gerçekleştirilen “İpek Yoluna Bir Yolculuk Bin Keşif” projesinin üçüncü faaliyeti uygulamaya kondu. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’nun büyük desteğiyle hayata geçirilen bu proje, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla ilerliyor. Proje kapsamında Vali Hatipoğlu, Arıcak ve Alacakaya ilçelerinden gelen lise öğrencileriyle bir araya geldi.

PROGRAMIN AMACI VE İÇERİĞİ

Bu program, öğrencilerin duygusal, sosyal, akademik, kariyer ve manevi gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenleniyor ve üç gün sürecek. Program dahilinde sanatsal, sportif, akademik ve kariyer odaklı aktiviteler ile milli ve manevi değerlerin keşfedilmesine yönelik geziler gerçekleştirilecek. Geziler sırasında öğrenciler, Harput mahallesindeki müzeleri ziyaret ederek yetkililerden bilgi alacaklar.