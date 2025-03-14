Elazığ’da Ramazan Ayı ve Tepsi Yemekleri

TEPSİ YEMEKLERİ FIRMALARI ŞEHRİ SÜSLÜYOR

Elazığ’da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tepsi yemekleri, mahalle fırınlarını dolduruyor. Fırıncılar, gelen yemek siparişlerini zamanında yetiştirmek için yoğun bir çaba içerisinde. Gastronomi kültürü açısından özel bir yer tutan Elazığ’da, Ramazan dönemi başlayınca vatandaşların fırın yemeklerine olan talebi artış gösteriyor.

ODUN ATEŞİNDE PİŞEN YEMEKLERİN LEZZETİ

Kent genelinde iftar saatine yaklaştıkça binlerce tepsi yemek, mahalle fırınlarında odun ateşinde pişiriliyor. Fırıncılar, gelen yemek pişirme taleplerine yetişmekte zorluk yaşıyor. Ramazan ayında her an yoğun bir mesai harcayan fırıncılar, odun ateşinin yemekleri daha lezzetli hale getirdiğini belirtiyor.

ELAZIĞ YEMEK KÜLTÜRÜNDE FARKLILIK

Elazığ’ın yerel yemek kültürü, diğer illere göre farklılık gösteriyor. Fırın işletmecisi Nevzat Kızılelma, “Hayırlı Ramazanlar olsun. Ramazan ayı, fırıncıların yoğun çalışma dönemi. Bu süreçte vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Kültürümüzde ne varsa, fırında ona yöneliyoruz. Peynirli ekmek, yağlı ekmek, Ramazan pidesi, lahmacun, güveç ve tepsi yemekleri bunlar arasında yer alıyor. Rabbim olmayanın yardımcısı olsun. Fırınımız sabah 08.00 civarında açılıyor ve akşam iftar saatine kadar hizmet veriyoruz. Vatandaşlar yemek siparişlerini ne kadar erken verirlerse, ustamız o kadar rahat eder. Eski nesil bu konuda daha fazla bilgiye sahip, ama gençler bunun önemini kavrayamıyor. Erken sipariş verenler, daha lezzetli yemek yiyebilirler.” diyor.