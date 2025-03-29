Elazığ’da Refüje Çıkan Araç Takla Attı

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI

Elazığ’da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, araç refüje çıkarak ağaca çarptı ve takla attı. Olayda büyük hasar gören aracın sürücüsü ise yaralandı. Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolundaki Kekliktepe kavşağı civarında gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİ

Edinilen bilgilere göre, R.K. yönetimindeki 34 SL 1333 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan ağaç yerinden söküldü ve araç sonrası ters dönerek durabildi. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaydan sonra polis, kaza alanında detaylı inceleme çalışması gerçekleştirdi.