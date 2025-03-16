Elazığ’da Renkli Sahur Halayı Coşkusu

RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE SAHUR HALAYI

Elazığ’da davul ve klarnet eşliğinde birçok kişinin katıldığı sahur halayı, canlı manzaralar oluşturdu. Ramazan ayının önemli bir parçası olan ‘Sahur halayı’ bu yıl da devam ediyor. Yeni Mahalle sakinleri tarafından organize edilen sahur halayına çok sayıda kişi katıldı. Mahalle halkının bir araya gelmesiyle birlikte davul ve klarnet çalmaya başladı. Meşalelerin yakıldığı mahallede, vatandaşlar bir arada halay çekti. Uzun halay kuyruğunu oluşturan vatandaşlar, göz alıcı görüntülere imza attı. Etkinliği izlemek için gelen pek çok kişi, telefonlarıyla bu anları kaydetti.

DAYANIŞMA VE PAYLAŞMA AYI

Mahalle muhtarı Ayhan Yılmaz, “Ramazan ayı İslam aleminde dayanışma ve paylaşma ayı. Elazığ’da da sahur halaylarıyla birlikte birliğin ve beraberliğin ayıdır. Biz Ramazan ayında her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Burada mahalle sakinlerimizin düzenlemiş olduğu sahur halayına katıldık. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

SÜREGELEN GELENEĞİ ANALİZ EDİYORUZ

Mahalle sakinlerinden Sefa Can ise, “Mahallemizde 15 yıldır geleneksel olarak sahur halayı etkinliklerimizi düzenliyoruz. Mahallece de yüksek katılım var. Her sene üzerine koyarak devam ediyoruz. Halaylar çekiliyor, söyleyişiler yapılıyor. Gelenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.