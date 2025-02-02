Elazığ’da Şap Hastalığı Karantinası Sürüyor

ELAZIĞ’DA ŞAP HASTALIĞI TESPİTİ

Elazığ Valiliği, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde ‘O’ tipi şap hastalığının gözlemlendiğini ve bu bölgelerde karantina uygulamasının sürdüğünü açıkladı. Yapılan duyuruda, “İlimiz Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde ‘O’ tipi şap hastalığı tespit edilmiştir” ifadesi yer aldı. Hastalığın tespit edildiği alanlarda 10 kilometre yarıçapında karantina işlemleri devam ediyor.

HASTALIK YÜKSEK RİSK TAŞIYOR

Şap hastalığı, hayvanların doğum dönemine rastladığı için bazı işletmelerde yavru ölümleri yaşanıyor. Hastalığın ilk tespitinden bu yana, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarıyla beraber gerekli inceleme ve eğitim çalışmaları başlamış durumda. İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, aşılama ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız bir şekilde yürütüyor.

Üreticilerin, şüpheli bir vaka ile karşılaştıklarında en kısa sürede il veya ilçe tarım müdürlüklerine bilgi vermeleri önem taşıyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Şap hastalığı nedeniyle hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” denildi.