Elazığ’da Şekerleme Hazırlıkları Başladı

ELAZIĞ’DA BAYRAM ŞEKERLEMELERİ SATIŞA SUNULDU

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte, Elazığ’da şekerleme ürünleri satan esnaflar hazırlıklarını hızlandırdı. Kurban Bayramı vesilesiyle vatandaşlar, bayramlarını tatlandırmak amacıyla şekerleme satan dükkanlara yöneliyor. Elazığ Kapalı Çarşı’daki esnaf, müşterilerin en çok sütlü, çikolatalı ve aromalı şekerleme çeşitlerine ilgi gösterdiğini anlatıyor.

TEZGAHLAR HAZIR, RAĞBET İSE BEKLENİYOR

Kurban Bayramı için tezgahını hazırlayan esnaf Murat Yılmaz, “9 senedir kapalı çarşıda esnaflık yapıyorum. Kurban Bayramı yaklaştı, biz de tezgahlarımızı bayrama 1 hafta kala hazır hale getirdik. Şu an için fazla bir rağbet yok. Büyük ihtimalle, hafta içi yoğunluk olur” diyor. Yılmaz, tezgahında yaklaşık 50 çeşit şeker bulunduğunu belirtirken, “Şeker fiyatlarımız geçen sene ile aynı fiyatta. Fiyatlarımız değişmedi. Vatandaşlarımız cebini düşünüyor, cebine göre hareket ediyor. Fiyat aralığına göre, kalitesini kendisi belirleyip şekerini alıyor” şeklinde ekliyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜNLER

Yılmaz, en fazla ilgi gören şekerleme türlerinin klasik sütlü ve aromalı çeşitler olduğuna dikkat çekiyor. Şekerlerin fiyatlarının 150 liradan başlayarak 650 liraya kadar çıktığını ifade ediyor. Şekerleme alışverişinin yoğunlaştığı günlerin yaklaşmasıyla, esnafın umutları artıyor.