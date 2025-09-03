Elazığ’da Sibirya Mersin Balığı Yakalandı

OLAYIN ŞAŞIRTILIYOR

Elazığ’ın Palu ilçesinde amatör balıkçı Mehmet Karabayır, yaşadığı olayla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Balıkçı, oltasına takılan yaklaşık 15 kilo ağırlığında Sibirya Mersin balığını gördüğünde anlam veremedi.

TEKRAR SUYA BIRACAK

Yıllardır bu alanda balık tutan Karabayır, bu tür bir olayla ilk kez karşılaştığını vurgulayarak, “İlk defa benim oltama böyle bir balık takılıyor. Bu herhalde Mersin balığı ve nesli tükenmek üzere. Bunu tekrar suya bırakacağım. 40 senedir bu işi yapıyorum. İlk defa benim oltama takıldı. Hem sevindim hem üzüldüm.” yorumunu yaptı.

DEĞERİ YÜKSEK

Uzmanlar, Mersin balığının havyarının 2 milyon liraya kadar alıcı bulabildiğini dile getiriyor. Bu balığın doğal yaşam alanlarının Hazar Denizi ve Sibirya olmasına rağmen Murat Nehri’nde görülmesini önemli bir gelişme olarak değerlendiriyorlar.