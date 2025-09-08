Elazığ’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

SİLAHLI KAVGA VE YARALANMA OLAYI

Elazığ’da meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi’nde gerçekleşti. İki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı başlayan tartışma, kısa sürede silahlı bir kavgaya dönüştü.

TÜFEKLE YARALANMA VE ZARAR GÖREN MÜLKLER

Bu kargaşa sırasında bir kişi, pompalı tüfekle bacağından yaralandı. Tüfekten çıkan saçmalar, park edilmiş bir aracın yanı sıra çevredeki bir iş yerinin camlarına da isabet etti. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralı kişi, ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA

Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yetkililer, olaya ilişkin detaylı bir inceleme süreci yürütüyor.