Elazığ’da Sınav İçin Öğrenciler Yetiştirildi

ELAZIĞ’DA SINAV GÜNÜ HAREKETLİLİK

Elazığ’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) geç kalan öğrencileri belediye ekipleri araçlarıyla sınav merkezlerine yetiştiriyor. Sabah saatlerinde sınav merkezlerine gelen öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

VELİLERİN HEYECANI GÖZLEMLENDİ

Sınav esnasında öğrenciler içeride stresli anlar yaşarken, veliler okul çevrelerinde bekleyerek büyük bir heyecan içinde geç saatlerin geçmesini takip ediyor. Kentteki birçok okulda benzer manzaralar yaşanıyor. Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü ekipleri sınava geç kalan öğrencileri, zamanında yetiştirmek için toplu taşıma araçlarıyla sınav merkezlerine ulaştırıyor.