Elazığ’da Sopalı Trafik Tartışması Kamerada

TRAFAKTEKİ KORKUNÇ OLAY

Elazığ çevre yolunda bir sürücü, seyir halindeyken korna çaldığı için 3 kişi tarafından sopalarla tehdit edildi. Bu dramatik anlar, bir kameraya kaydedilirken, olayla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığı bildirildi. Çevre yolunda saat 11.50 sularında meydana gelen olayda, sürücü trafikte korku dolu anlar yaşadı.

KORNA TEPKİSİ BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLDU

İddiaya göre, sinyal vermeden şerit değiştiren bir araca korna çalan sürücü, bir anda dehşetle karşılaştı. Şerit değiştiren araçtaki üç kişi, sürücünün yolunu keserek araçtan indi. Saldırganlar, ellerindeki sopalarla sürücüye yaklaştı ve hakaret ile darp girişiminde bulundu. Söz konusu şahıslar, sürücünün yolunu iki kez keserek ona tehditler savurdu.

OLAYIN SONUCU VE İNCELEME

Bu olay, çevredeki diğer sürücülerin ve vatandaşların büyük tepkisini topladı. Mağdur sürücü, saldırganlardan şikayetçi olduğunu ifade etti. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi. Bu olayın kaydedildiği anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.