Haberler

Elazığ’da Su Tankeri Devrildi, Yaralı

SU TANKERİNİN DEVRİLMESİ SONUCU YARALANMA OLDU

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Kaşlıca köyünde bir su tankerinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, su tankeri seyir halindeyken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve köy içerisinde devrildi.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazada sürücü hafif yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı sürücü, gerekli müdahaleler için tedavi altına alındı. Devrilen tanker ise vinç yardımı ile kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tatvan’da Uyuşturucu İle Mücadele Başarıyla Sürüyor

Tatvan'da polis, otobüste seyahat eden 3 yabancı uyruklu kişinin midesinden ve üzerlerinden 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirdi. Şahıslar tutuklandı.
Haberler

Engelli Bireylere Şiddet İddiası Ortaya Çıktı

Karaman'daki özel bir bakım merkezinde engelli bireylere yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Bir öğretmen, durumu valiliğe bildirerek gizli olanların da sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.