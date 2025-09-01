Elazığ’da Su Tankeri Devrildi, Yaralı

SU TANKERİNİN DEVRİLMESİ SONUCU YARALANMA OLDU

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Kaşlıca köyünde bir su tankerinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, su tankeri seyir halindeyken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve köy içerisinde devrildi.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazada sürücü hafif yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı sürücü, gerekli müdahaleler için tedavi altına alındı. Devrilen tanker ise vinç yardımı ile kaldırıldı.