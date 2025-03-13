Elazığ’da Şubat Ayında 189 Kaza Oldu

ELAZIĞ’DA ŞUBAT AYINDA MEYDANA GELEN KAZALAR

Elazığ’da şubat ayında yaşanan kazalar, 142 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, şehirdeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistikler, Elazığ’da meydana gelen toplam 189 kazanın hiçbiri ölümle sonuçlanmadığını ortaya koyuyor. Bu kazalardan 81’i yaralanmalı, 108’i ise sadece maddi hasar ile sonuçlandı.

KAZALARIN NEDENLERİ

Trafik kazalarında en çok karşılaşılan sürücü hataları arasında “yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak” yer alıyor. Diğer hatalar ise, “kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak”, “şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak” olarak sıralanıyor. Ayrıca, “arkadan çarpma”, “dönüş kurallarına uymamak”, “kırmızı ışık veya görevlinin dur ikazında durmamak”, “taşıt giremez uyarısı bulunan yerlere girmek”, “yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak” gibi hatalar da sıkça görülüyor. Bunun yanı sıra “alkollü olarak araç kullanmak”, “aşırı hız”, “geçme yasağı olan yerlerden geçmek” ve “hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek” gibi durumlar da kazalara sebep oluyor.