Elazığ’da Sürücüye 46 Bin Ceza

DRİFT ATTIKTAN SONRA CEZA KESİLDİ

Elazığ’da, Tofaş marka otomobiliyle trafikte drift atan sürücüye toplamda 46 bin lira ceza kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyeti alındı ve aracının trafikten men edilmesi için 60 gün süre verildi. Olay, Elazığ’da Selahaddin Eyyubi Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

KAVŞAKTA TEHLİKE YARATTI

Edinilen bilgilere göre, plakası bilinmeyen Tofaş otomobilinin sürücüsü, bir kavşakta drift yaparak hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu. O anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntülerin ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü duruma müdahale etti.

KAMERALARLA TESPİT EDİLDİ

Sürücü ve aracı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının incelenmesiyle tespit edildi. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1 D maddesi gereği, sürücüye 46 bin 392 Türk Lirası para cezası uygulandı. Bununla birlikte sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulurken, araç da yediemin otoparkına çekilerek 60 gün süreyle trafikten men edildi.