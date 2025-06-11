Elazığ’da Taekwondo Seçmeleri Gerçekleşti

TAEKWONDO İl SEÇMELERİ YOĞUN KATILIMLA YAPILDI

Elazığ’da gençlik ve spor alanında önemli bir etkinlik gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinesinde organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) çerçevesinde, taekwondo il seçmeleri yoğun katılımla yapıldı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliği yaptığı bu etkinlikte, il genelinden 100 sporcu yer aldı.

SPORCULAR YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

Müsabakalar sırasında genç taekwondocular, centilmence ve kıyasıya mücadele ederek yeteneklerini sergiledi. Bu organizasyon, sporcuların Anadolu Yıldızlar Ligi kadrosunda yer almak için ter döktükleri bir platform oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, düzenledikleri organizasyonla ilgili olarak: “Taekwondo branşında gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece memnun etti. Bu tür organizasyonlarla gençlerimizi spora teşvik ederken, aynı zamanda geleceğin milli sporcularını da yetiştiriyoruz. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.