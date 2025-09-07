Haberler

Elazığ’da Takla Atan Araçta Yaralı

OTOMOBİL TAKLA ATTIKTAN SONRA SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Elazığ’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil takla attı. Bu olayda sürücü hafif yaralar aldı. Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA SONRASINDA OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda takla attı. Yaralı sürücü, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası sürücü ambulansla tedavi altına alındı. Ayrıca, polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede incelemeler gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaeli’de Gençler Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Kocaeli'de alkol alarak ve emniyet kemeri takmadan seyahat eden gençler, kaydedilen görüntüleriyle sosyal medyada büyük tepki topladı.
Haberler

Türkiye, Prestijli Bir Satranç Organizasyonu

Antalya'da 15-21 Aralık'ta düzenlenecek Dünya 9-17 Yaş Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, genç oyunculara keyifli mücadeleler sağlayacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.