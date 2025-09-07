Elazığ’da Takla Atan Araçta Yaralı

OTOMOBİL TAKLA ATTIKTAN SONRA SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Elazığ’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil takla attı. Bu olayda sürücü hafif yaralar aldı. Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA SONRASINDA OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda takla attı. Yaralı sürücü, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası sürücü ambulansla tedavi altına alındı. Ayrıca, polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede incelemeler gerçekleştirdi.