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Elazığ’da Taksi İle Araç Çarpıştı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Elazığ’da gece saatlerinde İmam Efendi Bulvarı’nda ticari bir taksi ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralanıyor. Kaza, aniden gelişen bir durum gerçekleşiyor.

KAZADA YAŞANANLAR

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri durumu değerlendiriyor. Çarpışmaya karışan araçlar arasında 23 BK 084 plakalı otomobil ve 23 T 0200 plakalı ticari taksi bulunuyor. Kaza sonucunda yaralanan kişi, acil müdahale için ambulansla en yakın hastaneye kaldırılıyor.

POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştiriyor. Gerekli deliller toplanıyor ve kazanın nedenleri ile ilgili detaylı bir araştırma başlatılıyor.

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