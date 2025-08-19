Haberler

Elazığ’da Tehlikeli Yolculuk Gözlemlendi

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Elazığ’da bir çocuğun panelvanın arkasında yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Olay, Balakgazi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yer fıstığı satan bir seyyar satıcı, panelvanın arka kapağını açarak caddede hareket etmeye başladı. Araçtaki çocuk ise pikabın arkasına oturmuş, ayaklarını sarkıtarak yolculuk yaptı.

GÖRÜNTÜLENDİKTEN SONRA İÇERİ GİRDİ

Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Görüntülendiğini fark eden çocuk, bir süre sonra aracın içerisine girdi. Bu durum, güvenlik ve çocukların trafikteki riski hakkında önemli bir konuyu gündeme getiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Küçük Meral, Sağ Bacağını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda bacağını ve annesini kaybeden 9 yaşındaki Meral el-Babli, protez için yurtdışında tedavi arıyor. Arkadaşlarıyla birlikte koltuk değneksiz oynamayı hayal ediyor.
Haberler

Bodrum’da Aranan Şahıs Yakalandı

Bodrum'da polis, 23 suçtan aranan bir kişiyi yakaladı. Başkasının kimliğini kullandığı tespit edilen zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.