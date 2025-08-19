Elazığ’da Tehlikeli Yolculuk Gözlemlendi

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Elazığ’da bir çocuğun panelvanın arkasında yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Olay, Balakgazi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yer fıstığı satan bir seyyar satıcı, panelvanın arka kapağını açarak caddede hareket etmeye başladı. Araçtaki çocuk ise pikabın arkasına oturmuş, ayaklarını sarkıtarak yolculuk yaptı.

GÖRÜNTÜLENDİKTEN SONRA İÇERİ GİRDİ

Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Görüntülendiğini fark eden çocuk, bir süre sonra aracın içerisine girdi. Bu durum, güvenlik ve çocukların trafikteki riski hakkında önemli bir konuyu gündeme getiriyor.