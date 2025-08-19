Haberler

Elazığ'da Tehlikeli Yolculuk Kameraya Yansıdı

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERAYA YANSIDI

Elazığ’da bir çocuğun panelvanın arkasında yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Olay, Balakgazi Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre yer fıstığı satan bir seyyar satıcı, panelvanın arka kapısını açarak caddede ilerlemeye başladı. Araçta oturan çocuk, pikabın arkasına oturarak ayaklarını sarkıtarak yolculuk yapmaya başladı.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ FARK EDİNCE İÇERİ GİRDİ

Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Çocuk, görüntülendiğini fark edince bir süre sonra aracın içerisine geri girdi. Olay, dikkat çeken bir durum olarak değerlendiriliyor.

Küçük Meral, Sağ Bacağını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda bacağını ve annesini kaybeden 9 yaşındaki Meral el-Babli, protez için yurtdışında tedavi arıyor. Arkadaşlarıyla birlikte koltuk değneksiz oynamayı hayal ediyor.
Bodrum’da Aranan Şahıs Yakalandı

Bodrum'da polis, 23 suçtan aranan bir kişiyi yakaladı. Başkasının kimliğini kullandığı tespit edilen zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

