Elazığ’da Tehlikeli Yolculuk Kameraya Yansıdı

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERAYA YANSIDI

Elazığ’da bir çocuğun panelvanın arkasında yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Olay, Balakgazi Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre yer fıstığı satan bir seyyar satıcı, panelvanın arka kapısını açarak caddede ilerlemeye başladı. Araçta oturan çocuk, pikabın arkasına oturarak ayaklarını sarkıtarak yolculuk yapmaya başladı.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ FARK EDİNCE İÇERİ GİRDİ

Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Çocuk, görüntülendiğini fark edince bir süre sonra aracın içerisine geri girdi. Olay, dikkat çeken bir durum olarak değerlendiriliyor.