Elazığ’da Temizlik İşçileri Halay Çekti

TEMİZLİK GÖREVLİLERİNDEN RENKLİ ANLAR

Elazığ’da temizlik işçileri, görevleri gereği çöpleri çöp kamyonuna attıktan sonra halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı. Bu sıra dışı olay, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde gerçekleşti. Temizlik görevlileri, sorumluluk alanındaki çöpleri topladıktan sonra bir süre dinlenmek için mola verdi.

MÜZİK EŞLİĞİNDE HALAY KEYFİ

Dinlenme molasında iki arkadaş, araç radyosundan yayımlanan müzik eşliğinde halay çekmeye başladı. Bu neşeli anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Elazığ’da böyle bir etkinlik yapmaları, temizlik işçilerinin işlerine olan bağlılıkları ve aynı zamanda eğlenceli bir çalışma ortamı yaratma çabalarını gözler önüne seriyor.