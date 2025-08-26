Elazığ’da Tenis Turnuvası Tamamlandı

TENİS TURNUVASI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Elazığ’da 18 yaş altı Türkiye Takım Şampiyonası 2. Aşama Tenis Turnuvası başarıyla sona erdi. Türkiye Tenis Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında yer alan bu önemli organizasyon, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla gerçekleştirildi. Turnuvaya, 7 erkek takımı ve 5 kadın takımı olmak üzere toplamda 55 sporcu katıldı.

Turnuva, yüksek rekabetin yanı sıra fair-play ruhunun ön planda olduğu bir atmosferde gerçekleşti. Dereceye giren takımlar, Türkiye finaline yükselme hakkı kazandı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden konuya yönelik yapılan açıklamada, “Elazığ olarak böylesine önemli ve yüksek katılımlı bir tenis organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcularımıza, antrenörlerine ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor; Türkiye Finalleri’ne katılacak takımlarımıza başarılar diliyoruz. İlimizde sporun her branşta gelişimi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” denildi.