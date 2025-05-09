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Elazığ’da Ters Dönüşte 2 Yaralı

KAZA HABERİ

Elazığ’da yaşanan bir kaza sonucunda iki kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Aşık Veysel Şatıroğlu Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 23 AEJ 121 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonucunda otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Olayın hemen ardından ihbarda bulunulmasıyla birlikte sağlık ve polis ekipleri olay yerine gitti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Yetkililerin olayla ilgili detaylı araştırma yürüttüğü öğrenildi.

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