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Elazığ’da Ticari Araç Kazası Kamerada

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Elazığ’da, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafif ticari araç, kaldırımdaki saha dağıtım kutusuna çarptı. Bu beklenmedik kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, gecenin ilerleyen saatlerinde merkez Rızaiye Mahallesi Pertek Caddesi’nde gerçekleşti.

‘HEMEN DURABİLDİ’

Kaza anında edinilen bilgilere göre, sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç önce kaldırıma çıktı ve devamında saha dağıtım kutusuna çarparak durdu. Neyse ki, kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Ancak, çarpmanın etkisiyle kutu parçalanırken, araçta da maddi hasar oluştu.

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