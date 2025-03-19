Elazığ’da Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı

KAZA NEDENİYLE YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Elazığ’da hafif ticari bir araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı bir kaza gerçekleşti. Kaza, güney çevre yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 20 AET 568 plakalı otomobil ve 47 KA 301 plakalı hafif ticari araç birbiriyle çarpıştı. Kazanın ardından 3 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Olay hakkında ihbar yapılmasının ardından sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazaya ilişkin detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.