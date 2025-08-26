Haberler

Elazığ’da Tır Freni Boşaldı, Sürücü Durdurdu

FRİYİ BOŞALAN TIRIN SÜRÜCÜSÜ SOĞUKKANLILIK GÖSTERDİ

Elazığ’da freni boşalan bir tır, sürücünün sergilediği soğukkanlılık sayesinde büyük bir faciayı önledi. Tır, olay sırasında kilometrelerce ilerlerken, sürücü refüje girerek aracı durdurmayı başardı. Bu anlar güvenlik kameralarına kaydedildi. Olay, Elazığ-Bingöl karakolunda gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI VE REFAH HATTI

Edinilen bilgilere göre, 35 ASR 520 plakalı tırın freni aniden boşaldı. Sürücü, yaklaşık 10 kilometre boyunca direksiyon hakimiyetini koruyarak ilerleyebildi ve Yolçatı mevkiindeki kavşağa vardığında aracı refüje çıkararak durdurmayı başardı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve sürücünün soğukkanlılığı, olası can kaybını önledi. Olay anları güvenlik kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

