Elazığ’da Tır Otomobili Metrelerce Sürükledi

ELAZIĞ’DA KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Elazığ’da seyir halindeki bir tır, kör noktasında bulunan otomobili metrelerce sürükledi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay, Mustafapaşa Mahallesi’nde, Mevlana Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, plakaları belirlenemeyen tır, kör noktaya yaklaşan otomobili birkaç metre boyunca sürükledi.

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yeri ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın o anları ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.