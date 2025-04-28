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Elazığ’da Tır Ve Otomobil Çarpıştı

ELAZIĞ’DA TRAFİK KAZASI

Elazığ’da, tır ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Malatya Caddesi Misland Kavşağı’nda gerçekleşti.

YARALILARA HIZLI MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, 13 DE 113 plakalı tır ile 34 HAR 686 plakalı otomobil çarpıştı. Bu kaza sonrasında toplamda 4 kişi yaralanmış durumda. Olayla ilgili ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi süreçlerine alındı. Polis ekipleri ise kazanın oluşumuyla ilgili detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

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