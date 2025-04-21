Elazığ’da Tır ve Otomobil Çarpıştı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Elazığ’da Mercedes marka tır ile bir otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı. Kaza, Güney Çevreyolu’nda gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Elde edilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 06 CGY 053 plakalı otomobil, İ.P. yönetimindeki 23 AS 407 plakalı Mercedes tırın kör noktasına girmesi sebebiyle çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda otomobil refüje çıktı ve sürücüsü yaralandı. Diğer sürücülerin kaza anını görerek ihbarda bulunmasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı bireye, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.