Elazığ’da Tır Yangını Meydana Geldi

ELAZIĞ’DA YANGIN OLAYI

Elazığ’da seyir halindeki bir tırın kupası alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı, ancak tır kullanılamaz hale geldi. Olay, Elazığ-Malatya karayolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, tırın motor kısmı aniden yanmaya başladı.

YANGINA MÜDAHALE

Sürücü, hemen tırı güvenli bir şekilde sağa çekip araçtan indi. Bu esnada tırın kupa kısmı hızla alev aldı ve alevler etrafa yayıldı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

OLAYDA YARALANMA YOK

Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi, fakat tır tamamen kullanılamaz hale geldi. Elazığ’daki bu yangın olayı, seyir halindeki araçların güvenliği konusunda önemli bir hatırlatma niteliği taşımaktadır.