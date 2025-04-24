Elazığ’da Tır Yangını Söndürüldü

ELAZIĞ’DA YANGIN OLAYI

Elazığ’da hareket halindeki bir tırda meydana gelen yangın olayında hasar oluştu. Elazığ-Malatya kara yolunun 40. kilometresinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenmeyen tırın motor kısmı alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

OLAY YERİNE GÜÇLÜ MÜDAHALE

İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle tırda hasar meydana gelirken, Elazığ-Malatya istikametinde trafiğe kısa bir süreliğine kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.