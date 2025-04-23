Elazığ’da Tiyatro Gösterisi Yapıldı. Çocuklar Deprem Bilincini Öğrendi. Çimentaş Etkinlikte Sosyal Sorumluluğu Vurguladı

DEPREM FARKINDALIĞI İÇİN TİYATRO GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

Elazığ’da deprem farkındalığını artırmak ve dayanıklı, güvenli yapılaşma bilincini geliştirmek amacıyla ilkokulda gerçekleştirilen tiyatro gösterisi büyük bir ilgi gördü. Çimentaş Elazığ Çimento Fabrikası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı anlam dolu ve unutulmaz bir etkinlikle kutladı. Etkinlik, bölgede bulunan 8 okuldan ve fabrika çalışanlarının çocuklarından oluşan yaklaşık 1,500 çocuğun katılımıyla düzenlendi. Çocuklar bu etkinlikte hem eğlenirken hem de deprem sırasında neler yapmaları gerektiğini öğrenmiş oldu.

ÇIMENTAŞ’TAN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Çimentaş Elazığ Çimento Fabrikası Müdürü Mete Koçak, “Bölgede bilinçlenme, eğitim ve milli bayramlar konusunda sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edeceğiz” dedi. Ulu Önder Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramda, çocukların hem eğlenmelerine katkıda bulunduğunu hem de deprem bilincini aktardıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, etkinliğin önemine dikkat çekti.

OYUNUN AMACI DEPREM BİLİNCİ

Tiyatro hakkında bilgi veren yazar ve oyuncu Enes Bingöl, “Çocukların enerjisi ile oyun iki kere oluyor. Temel amacımız çocukları depreme karşı bilinçlendirmek” diye konuştu. Yaşam üçgenini öğretirken, “Deprem çantasında neler olmalı, deprem anında neler yapmalıyız” gibi konulara da değindiklerini söyledi. Oyun içerisinde ufak bir tatbikat düzenleyerek, deprem anında yapılması gereken çök-kapan-tutun hareketini de prova ettirdiklerini belirtti.

ÖĞRENCİLERDEN ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ

Çimentaş Sendika Temsilcisi Necati Özer, Elazığ’da deprem bilincini gençliğe aşılamak için çalıştıklarını ifade etti. Öğrencilerden Yiğit Bulsu ise, “Burada çok güzel bir tiyatro izledim. Depremle ilgili neler yapacağımı öğrendim. Çok güzel bir etkinlik oldu. Deprem anında çök-kapan-tutun hareketlerini yapacağız. Sonra da panik yapmadan dışarı çıkacağız” şeklinde duygu ve düşüncelerini paylaştı.