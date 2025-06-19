Elazığ’da Tofaş ile Drift Yapıldı

ELAZIĞ’DA DRİFT ATAN SÜRÜCÜ DİKKAT ÇEKTİ

Elazığ’da bir sürücü, Tofaş marka otomobiliyle trafikte drift atarak dikkat çekti. Olay, Selahaddin Eyyubi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen sürücü, bir kavşakta drift yaparak hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olay sırasında yaşananlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Drift atan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. Bu tür tehlikeli davranışlar, trafiği riske atan durumlar arasında yer alıyor. Elazığ’daki bu olay, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğinin altını çiziyor.