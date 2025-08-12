Elazığ’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Elazığ’da bir minibüs ile üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2’si çocuk toplamda 4 kişi yaralandı. Kaza, Sürsürü İmam Efendi Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 23 ES 145 plakalı minibüs, 33 ALB 270 plakalı otomobile çarptı.

KAZANIN SEBEBİ VE YARALILAR

Çarpmanın etkisiyle minibüs, park halinde bulunan 23 AEG 802 ve 06 FA 1277 plakalı otomobillere de çarparak refüje çıktı. Bu zincirleme kazada, 2’si çocuk olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen yardım çağrısında bulundu ve sağlık, polis ile itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

MÜDAHALE VE POLİS İNCELEMESİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.