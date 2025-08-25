Elazığ’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

ELAZIĞ’DA TRAFİK KAZASI OLDU

Elazığ’da gerçekleşen zincirleme trafik kazasında iki otomobil ve bir kamyonet çarpıştı. Kazada toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliyet Caddesi’nde meydana geldi.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri belirlenemeyen 23 AL 642 plakalı otomobil ile 23 AC 719 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 23 AL 642 plakalı otomobil, park halindeki 23 AAN 400 plakalı kamyonete çarparak durdu. Bu kazada 4 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar kazayı görerek hemen yardım çağrısında bulundu.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği alanda incelemeler yaptı.