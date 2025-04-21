Haberler

Elazığ’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

ELAZIĞ’DA TRAFİK KAZASI SONUCU YARALILAR BULUNUYOR

Elazığ’da meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Kaza, Adnan Kahveci Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAVŞAKTA ÇARPŞMA, YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIYOR

Edinilen bilgilere göre, kavşakta gerçekleşen çarpışmada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kazayı gören başka sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla kentin çeşitli hastanelerine taşınırken, polis kazayla ilgili araştırma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Iğdırspor, Sakaryaspor’u 1-0 önde

Iğdırspor ile Sakaryaspor'un Trendyol 1. Lig mücadelesinde sonuç ve dakika bilgileri merak ediliyor. Maçın güncel durumu ve goller takip ediliyor.
Haberler

Yenice’de Kaya Parçası Düşmesi

Yenice'de seyir halindeki bir otomobilin üzerine düşen kaya parçası sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.