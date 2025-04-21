Elazığ’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

ELAZIĞ’DA TRAFİK KAZASI SONUCU YARALILAR BULUNUYOR

Elazığ’da meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Kaza, Adnan Kahveci Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAVŞAKTA ÇARPŞMA, YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIYOR

Edinilen bilgilere göre, kavşakta gerçekleşen çarpışmada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kazayı gören başka sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla kentin çeşitli hastanelerine taşınırken, polis kazayla ilgili araştırma başlattı.