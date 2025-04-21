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Elazığ’da Trafik Kazası Meydana Geldi

KAZANIN DETAYLARI

Elazığ’da bir trafik kazası meydana geldi. Gece saatlerinde Cahit Dalokay Caddesi üzerinde 23 ACM 547 plakalı otomobil ile 23 AED 505 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıkması üzerine durumu görenler hemen yardım çağırdı.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine intikal eden sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede yaralıya müdahale etti. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldü. Polis, kazayla ilgili olarak detaylı incelemeler yaptı ve kaza nedenlerini araştırıyor.

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