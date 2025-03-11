Haberler

Elazığ’da Trafik Kazasında 1 Kişi Öldü

TRAJİK KAZA SONUCUNDA CAN KAYBI YAŞANDI

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, geçtiğimiz pazar günü Doğukent Mahallesi Bahaeddin Ögel Caddesi’nde gerçekleşti. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 23 ADM 732 plakalı otomobil ile 23 ADP 256 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Bu talihsiz olayda, biri ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI, HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan Musa Canpolat, Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Canpolat yaşamını yitirdi. Canpolat’ın cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavi süreçleri devam ederken, kazayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Manchester United Yeni Stadyum İnşa Edecek

Manchester United, 100.000 kişilik yeni bir stadyum inşa etmeye karar verdi. 2 milyar sterlinlik projeyle Trafford Park bölgesi büyük bir kentsel dönüşüm sürecine girecek.
Haberler

Van’da Ramazan’da İftar İçin Güllaç Hazırlığı

Van'daki tatlıcılar, Ramazan boyunca iftar sonrası için güllaç hazırlıyor. Geleneksel tariflerle yapılan bu tatlı, hafifliği ve lezzetiyle herkesin beğenisini kazanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.