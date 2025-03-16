Elazığ’da Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

TRAFİK KAZASI DETAYLARI

Elazığ’da yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu üzerindeki 35’inci kilometrede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 35 Z 0050 plakalı otomobil, 63 HV 701 plakalı kamyonete arkadan çarptı ve bu çarpışma sonucunda 2 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sonrası hemen haber verilmesiyle birlikte sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.