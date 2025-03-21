Elazığ’da Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı

TRAFFİK KAZASI VE YARALILAR

Elazığ’da gerçekleşen bir trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. Kaza, Sedeftepe köy yolunu etkileyecek şekilde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak boş bir araziye düştü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazayı gören diğer sürücüler durumun aciliyeti nedeniyle hemen ihbarda bulundu ve olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere taşınarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.