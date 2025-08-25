Elazığ’da Trafik Kazasında 4 Yaralı

ELAZIĞ’DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Elazığ’da iki otomobil ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. Kaza, Ataşehir Mahallesi’nde, Kuva-i Milliyet Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri belirlenemeyen 23 AL 642 plakalı otomobil ile 23 AC 719 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda 23 AL 642 plakalı otomobil, park halindeki 23 AAN 400 plakalı kamyonete çarparak durdu.

YARALILARA HIZLI MÜDAHALE

Kaza esnasında çevrede bulunan vatandaşlar durumu derhal yetkililere bildirdi. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri, hızla kaza yerine sevk edildi. Yaralanan kişiler, olay yerinde ilk müdahalelerin yapılmasının ardından ambulanslarla şehre bulunan hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın ardından kaza yerinde detaylı incelemelerde bulundu.