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Elazığ’da Trafikte Tehlikeli Anlar Yaşandı

TEHLİKELİ TRAFİK ANLARI

Elazığ’da, trafiğe katılan bir sürücü, makas atarak ilerleyerek hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehdit ediyor. Olay, Malatya Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 06 DR 6901 plakalı araçtaki sürücü, bu tehlikeli manevrayla trafiği tehlikeye sokuyor. Kendisi ve diğer sürücülerin canını umursamadan hareket eden bu sürücü, bir süre sonra gözden kayboluyor. Bu tehlikeli anlar, başka bir aracın kamerasına yansıyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sürücünün tehlikeli hareketleri, bu anları kaydeden araç kamerasıyla gün yüzüne çıkıyor. Bu tür davranışlar, trafikte ciddi bir risk teşkil ediyor ve olası kazaların önünü açabiliyor. Konuyla ilgili yetkililerin gerekli önlemleri alması gereken bir konu olarak dikkat çekiyor.

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