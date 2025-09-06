Haberler

Elazığ’da Tuğla Düşmesi Sonucu Yaralandı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Elazığ’da, yürüyen bir kişinin kafasına tuğla düşmesiyle yaralandığı bir olay gerçekleşti. Merkez Hürriyet Caddesi’nde meydana gelen bu üzücü olayda, inşaat çalışmaları süren beş katlı bir binanın üstünden geçen şahsın kafasına tuğla düştü. Darbenin etkisiyle yaralı şahıs hemen yere yığıldı.

Olayın ardından, çevredeki vatandaşlar yaralı şahsa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verilerek olay yerine yönlendirildi. Yaralı kişi, acil sağlık ekiplerince ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.

